Власти Самарской области будут предоставлять услуги по захоронению онлайн

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Самарской области после инцидента, когда гроб с телом покойника принесли к администрации, разрабатывают систему предоставления услуг по захоронению через сайт госуслуг. Об этом журналистам сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в кулуарах финала конкурса "Лидеры России", который проходит в Сочи.

"Беспрецедентный случай произошел, требуется перетряхнуть все полностью и разобраться, что там произошло, в том числе наказать виновных. Но еще важнее - выстроить систему <...> В том числе я дал поручение, сегодня мы это отрабатываем - о предоставлении услуги по захоронению через существующий ресурс госуслуг. Мы сегодня работаем над этим, будем пробовать в своем регионе, потом будем предлагать на федеральный уровень, через портал госуслуг попытаемся предоставлять и эту услугу, которая, к сожалению, будет востребована всегда", - сказал Азаров.

Как сообщалось ранее, 21 февраля к зданию правительства Самарской области привезли гроб с телом покойника, которого не смогли похоронить на местном кладбище. Азаров дал поручение властям города разобраться в произошедшем.