В Симферополе презентовали посвященную юбилею Крымской весны открытку

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Открытку в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией презентовали в четверг в Симферополе. Церемонию ее гашения в новом терминале аэропорта Симферополь провел заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов и вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Специальное гашение - это особая традиция, которая позволяет отметить почтовую открытку, посвященную памятному событию, и сделать ее предметом особого внимания со стороны коллекционеров", - отметил Полонский.

На открытке изображены ставшие уже символами Крыма новый терминал аэропорта Симферополь, Крымский мост и восстановленный памятник Екатерине II в Симферополе. Всего выпущено 8,5 тыс. юбилейных открыток.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.