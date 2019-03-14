Представитель Юлии Началовой не подтвердила ухудшение состояния певицы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Состояние певицы Юлии Началовой, которая находится в одной из московских клиник, не ухудшалось, сообщила в четверг ТАСС представитель артистки Анна Исаева.

"Только что связывалась с родителями Юлии, но они мне сообщили, что ничего такого, о чем сейчас пишут СМИ [отек мозга], - нет", - сказала она.

Ранее Исаева сообщила, что певица находится в одной из столичных клиник. Началова резко почувствовала себя плохо, ее состояние оценивалось как тяжелое. Артистку ввели в состояние искусственной комы. Диагноз представитель певицы не называла. Началова находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, так как "легкие не справляются".

Юлия Началова - российская певица и телеведущая. Известна по композициям "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик" и др. Она также является ведущей шоу "Один в один" на телеканале "Россия-1".