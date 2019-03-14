Россияне могут выиграть поездку в Японию, поучаствовав в фотоконкурсе

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Поездка в Японию разыгрывается во всероссийском фотоконкурсе, который стартует в пятницу и продлится до 25 марта в рамках перекрестного Года России и Японии. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Японии в Москве.

Посольство выступает и организатором конкурса. Россияне любого возраста могут принять участие в розыгрыше фотоаппаратов моментальной печати и главного приза - поездки в Японию на двоих. Желающие побороться в конкурсе должны будут разместить на своей странице в любой из социальных сетей - ВКонтакте, Facebook или Instagram - фотографию на фоне заранее установленных арт-объектов, связанных с японской культурой и историей, сопроводив снимки хештегом #Порталвяпонию и #Годяпониивроссии. Такие фотозоны можно будет найти в крупнейших торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Волгограда, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга, Владивостока и Хабаровска. Затем конкурсант должен будет авторизоваться на сайте www.japanportal.ru через соцсеть, в которой выложено фото.

"Проект нацелен на развитие и укрепление туристических и межрегиональных связей между Японией и Россией. Участвуя в конкурсе, в котором предусмотрено 20 призовых мест, россияне смогут узнать много нового и интересного о туризме, а также о межрегиональном обмене с Японией", - указали в диппредставительстве. Там пояснили, что пользователи, чьи фото собрали наибольшее число лайков в своем городе, автоматически займут второе место и получат в подарок фотоаппараты. А уже из их числа представители посольства Японии определят главного победителя.

"Помимо призов за первое и второе место участников также ждут поощрительные призы. Конкурс не зависит от возможностей пользователей по раскрутке в соцсетях - шанс есть у каждого", - заверили в посольстве.

Официальная церемония открытия конкурса состоится 16 марта в Москве в торговом центре "Авиапарк", в ней примет участие временный поверенный в делах посольства Японии в РФ Тосихиро Аики.