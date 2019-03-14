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В Риме прошел вечер памяти журналиста ТАСС Алексея Букалова

Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов признался, что даже короткое общение с этим журналистом "влюбляли в Италию гораздо больше, чем десятки книг"

РИМ, 15 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Вечер памяти журналиста и писателя Алексея Букалова, на протяжении почти 20 лет возглавлявшего римское представительство ТАСС, прошел в Риме, где он умер в конце 2018 года. В большом парадном зале Российского центра науки и культуры (РЦНК) в четверг вечером собрались более 150 друзей, коллег и почитателей творчества Букалова.

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В своей вступительной речи посол РФ в Ватикане Александр Авдеев отметил выдающиеся профессиональные и личные качества Букалова. "Блестящий дипломат, эрудит, писатель, журналист. Алексей Михайлович был одним из тех, кто создавал нашу культуру. Он заражал своей страстью к познанию, интересом к Италии и Ватикану, охватывая огромную аудиторию", - отметил дипломат.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов признался, что даже короткое общение с Букаловым "влюбляли в Италию гораздо больше, чем десятки книг". "Потому что он как никто понимал, знал и любил Италию, и умел передать эту любовь", - сказал Михайлов.

Журналист и телеведущий Владимир Познер, которого с Букаловым связывала давняя дружба, вспомнил про один из своих подарков. "Это было на один из юбилеев. Я начал заранее думать о том, что подарить, и, зная о его увлечении Пушкиным, попросил у знакомого букиниста найти что-то, связанное с поэтом", - рассказал Познер. Этим "особенным подарком" стал журнал "Современник", который основал и возглавлял Пушкин. В подаренном номере главный редактор Пушкин напечатал два рассказа Николая Гоголя.

Судьба как "крутая лестница"

В программе вечера было небольшое музыкальное посвящение, а также показ биографического фильма "Крутая лестница", сделанного еще при жизни Букалова. Ее автором выступил заместитель руководителя творческо-производственного объединения главной дирекции ГТРК "Культура" Аркадий Бедеров. Документальная лента, уже отмеченная премиями, длится 45 минут.

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В картине Букалов рассказывает о своем жизненном пути и тех встречах, которые на нем были: с Джиной Лоллобриджидой (когда Букалов был еще студентом МГИМО и работал на практике на втором Московском кинофестивале), Лукино Висконти, Федерико Феллини, Иосифом Бродским, а также тремя Папами Римскими - Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском. Нынешний понтифик лично выразил соболезнования в связи с уходом Букалова и назвал его человеком "огромного гуманизма, который не боится ничего человеческого, ни самого низкого, ни самого высокого, божественного".

Букалов родился 22 августа 1940 года в Ленинграде, но большую часть жизни прожил в Москве. Начинал свою карьеру как дипломат в африканских странах - Сомали и Эфиопии, а к журналистике обратился в конце 1980-х. В 1991 году Букалов возглавил представительство ТАСС в Италии. Он открыл для российской журналистики дверь в достаточно закрытое информационное пространство Ватикана. Был первым российским репортером, который сопровождал понтификов в зарубежных поездках, и оставался в папском пуле почти 20 лет.

Глазами Букалова Италию увидело целое поколение россиян, причем благодаря не только корреспонденциям, но и фильмам, в которых он рассказывал об Апеннинах. Алексей Букалов также широко известен как исследователь творчества Александра Пушкина. Он автор двух трудов, открывших новое направление в пушкинистике - "зарубежный Пушкин": "Пушкинская Африка" об африканских корнях семьи поэта, и "Пушкинская Италия". Он лауреат многочисленных наград и премий, среди которых орден Дружбы, "Золотой мост", медаль Пушкина, международная премия "Н. В. Гоголь в Италии", национальная премия в области прессы "Искра".

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Франциск (Папа Римский)ИталияРоссияПознер, Владимир ВладимировичФеллини, ФедерикоБродский, Иосиф АлександровичИоанн Павел II (Папа Римский)Бенедикт XVI (Папа Римский)Авдеев, Александр Александрович
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