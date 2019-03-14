В Риме прошел вечер памяти журналиста ТАСС Алексея Букалова

РИМ, 15 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Вечер памяти журналиста и писателя Алексея Букалова, на протяжении почти 20 лет возглавлявшего римское представительство ТАСС, прошел в Риме, где он умер в конце 2018 года. В большом парадном зале Российского центра науки и культуры (РЦНК) в четверг вечером собрались более 150 друзей, коллег и почитателей творчества Букалова.

В своей вступительной речи посол РФ в Ватикане Александр Авдеев отметил выдающиеся профессиональные и личные качества Букалова. "Блестящий дипломат, эрудит, писатель, журналист. Алексей Михайлович был одним из тех, кто создавал нашу культуру. Он заражал своей страстью к познанию, интересом к Италии и Ватикану, охватывая огромную аудиторию", - отметил дипломат.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов признался, что даже короткое общение с Букаловым "влюбляли в Италию гораздо больше, чем десятки книг". "Потому что он как никто понимал, знал и любил Италию, и умел передать эту любовь", - сказал Михайлов.

Журналист и телеведущий Владимир Познер, которого с Букаловым связывала давняя дружба, вспомнил про один из своих подарков. "Это было на один из юбилеев. Я начал заранее думать о том, что подарить, и, зная о его увлечении Пушкиным, попросил у знакомого букиниста найти что-то, связанное с поэтом", - рассказал Познер. Этим "особенным подарком" стал журнал "Современник", который основал и возглавлял Пушкин. В подаренном номере главный редактор Пушкин напечатал два рассказа Николая Гоголя.

Судьба как "крутая лестница"

В программе вечера было небольшое музыкальное посвящение, а также показ биографического фильма "Крутая лестница", сделанного еще при жизни Букалова. Ее автором выступил заместитель руководителя творческо-производственного объединения главной дирекции ГТРК "Культура" Аркадий Бедеров. Документальная лента, уже отмеченная премиями, длится 45 минут.