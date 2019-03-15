Траулер "Каролина" задержан близ Камчатки за использование запрещенных орудий лова

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 марта. /ТАСС/. Пограничники задержали в Охотском море российский рыболовный траулер "Каролина" за использование запрещенных орудий лова, сообщили журналистам в пятницу в пограничном управлении ФСБ РФ по восточному арктическому району.

"Инспекторской группой погрануправления осуществлен осмотр среднего рыболовного траулера "Каролина-33", экипаж которого вел специализированный промысел в Охотском море. Установлено, что экипаж судна выловил более 496 т минтая орудиями лова, не соответствующими требованиям Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна", - сообщили в погрануправлении.

Пограничники пояснили ТАСС пояснили, что экипаж судна использовал тралы с малым размером ячеи, в результате в улов попадает рыба размера меньше разрешенного, в том числе молодь.

Судно отконвоировано в порт Петропавловска-Камчатского для проведения разбирательства. По факту вскрытых нарушений в отношении судовладельца - ООО "Миккор ЛТД" - возбуждено дело об административном правонарушении.