{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Траулер "Каролина" задержан близ Камчатки за использование запрещенных орудий лова

Экипаж судна выловил более 496 т минтая

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 марта. /ТАСС/. Пограничники задержали в Охотском море российский рыболовный траулер "Каролина" за использование запрещенных орудий лова, сообщили журналистам в пятницу в пограничном управлении ФСБ РФ по восточному арктическому району.

"Инспекторской группой погрануправления осуществлен осмотр среднего рыболовного траулера "Каролина-33", экипаж которого вел специализированный промысел в Охотском море. Установлено, что экипаж судна выловил более 496 т минтая орудиями лова, не соответствующими требованиям Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна", - сообщили в погрануправлении.

Пограничники пояснили ТАСС пояснили, что экипаж судна использовал тралы с малым размером ячеи, в результате в улов попадает рыба размера меньше разрешенного, в том числе молодь.

Судно отконвоировано в порт Петропавловска-Камчатского для проведения разбирательства. По факту вскрытых нарушений в отношении судовладельца - ООО "Миккор ЛТД" - возбуждено дело об административном правонарушении.

Теги
РоссияКамчатский край
В Риме прошел вечер памяти журналиста ТАСС Алексея Букалова
Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов признался, что даже короткое общение с этим журналистом "влюбляли в Италию гораздо больше, чем десятки книг"
Читать полностью