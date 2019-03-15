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Пожарный в Забайкалье приостановил голодовку после заключения соглашения с начальством

Ранее мужчина требовал выплатить ему зарплату за 450 часов переработки

ЧИТА, 15 марта. /ТАСС/. Пожарный из поселка Амазар Забайкальского края Константин Князев, который в четверг объявил голодовку, прекратил акцию протеста после заключения соглашения с руководством "Забайкалпожспаса". Об этом ТАСС сообщил начальник "Забайкалпожспаса" Владимир Епифанцев.

Региональные СМИ в четверг сообщили, что Князев объявил бессрочную голодовку, требуя выплатить ему зарплату за 450 часов переработки. Он также пожаловался, что не обеспечен формой. Прокуратура и СК организовали проверки.

"В пятницу Князев подписал договор о приостановке голодовки до 1 июля. За этот срок ему должны выплатить долг по зарплате и предоставить спецодежду", - сказал Епифанцев.

Ранее сообщалось, что начальник "Забайкалпожпаса" выезжал в Амазар, чтобы договориться с протестующим.

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