Городские электрички перевезли за время Универсиады в Красноярске 20 тыс. пассажиров

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Городские электропоезда за время Всемирной зимней Универсиады перевезли 20 тыс. пассажиров. Об этом говорится в сообщении Красноярской железной дороги - филиала Российских железных дорог (РЖД).

Универсиада проходила в Красноярске со 2 по 12 марта. В период игр железная дорога ввела дополнительно 220 ежедневных рейсов, расписание движения было привязано по времени к спортивным событиям.

"За период проведения соревнований XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске со 2 по 12 марта городскими электропоездами воспользовались около 20 тыс. пассажиров - болельщиков и гостей студенческих игр", - отмечается в сообщении.

По железной дороге в Красноярск прибыли более 55 тыс. пассажиров. В перевозке спортивных делегаций и болельщиков были задействованы 40 поездов дальнего следования

Как сообщалось ранее, РЖД вложила 3,7 млрд рублей в модернизацию к Универсиаде железнодорожной инфраструктуры. На вокзале Красноярска внедрены автоматизированная система информирования пассажиров, системы "Умный вокзал" и "Электронная очередь". Был открыт новый железнодорожный вокзал Абакана, который получил статус резервного вокзала Всемирной зимней Универсиады. В черте Красноярска построено семь новых станций электричек, обновлены 15 платформ и три малых вокзала на станциях Дивногорск, Енисей и Злобино.

В Универсиаде принимали участие около трех тысяч спортсменов из 58 стран. Россия завоевала на играх 112 медалей, из них 41 золотую.