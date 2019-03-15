Два рейса Utair из-за метели вместо Ханты-Мансийска улетели в Ноябрьск

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 марта. /ТАСС/. Два рейса авиакомпании Utair, которые должны были прибыть в пятницу утром в Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автономный округ), были отправлены в Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта Ноябрьска.

"Рейсы из Нижневартовска и Тюмени по расписанию должны были сесть в Ханты-Мансийске. Но там они сесть не смогли из- за метели. Потом их перенаправили в Сургут, а оттуда - к нам [в Ноябрьск]. Несколько минут назад оба рейса сели в Ноябрьске. Все хорошо. Пассажиры еще не вышли, они в самолете", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в справочной аэропорта Сургута ТАСС сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме. Почему было принято решение отправить данные рейсы в Ноябрьск, собеседник не пояснил.

Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта Ханты-Мансийска, рейс из Нижневартовска в столицу Югры должен был прибыть в 07:30 по местному времени (05:30 мск), а рейс из Тюмени - в 08:40 (06:40 мск).

Как сообщает региональный Гидрометцентр, 15 марта в течение суток в Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются ветер порывами 19-24 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега и снега, метель, гололедные явления.