Строительство завода по розливу воды из Байкала приостановлено

"Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук Слюдянского района приостановлено с 15 марта до устранения выявленных в ходе проверок нарушений. Суд удовлетворил соответствующий иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Строительство завода по розливу воды из Байкала в Иркутской области приостановлено, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

Стройка затрагивает болото, на котором в период миграции останавливаются краснокнижные птицы. Комментируя это, представители завода заявляли журналистам, что по месту остановки птиц проходит только трубопровод водозабора и эта территория впоследствии будет рекультивирована. Однако в ходе обследования стройки надзорные органы обнаружили следы розлива нефтепродуктов, по периметру стройплощадки - свалки отходов производства. Кроме того, собственник завода не предоставил разрешение на проведение земляных работ по снятию грунта для траншей под водоводы.

Завод строит компания "Аквасиб", зарегистрированная в Иркутске. Ее основным владельцем является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал" из Китая. Первую очередь завода планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, на полную мощность он должен выйти в 2021 году и производить 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн литров в год. По данным "Аквасиба", 80% продукции пойдет на экспорт, 20% - на российский рынок.

Накануне губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина поручить профильным ведомствам проверить заключение государственной экологической экспертизы на проект строительства завода. Необходимость этой проверки глава региона объяснил результатами недавних ревизий строящегося объекта: проверка Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, управления Росприроднадзора и представителей экспертной организации - филиала "ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону" показала, что предприятием "Аквасиб" нарушены требования федеральных законов "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления".

Экологическую экспертизу проекта в 2016 году проводило управление Росприроднадзора по Иркутской области, которое выдало положительное заключение. Сейчас органы прокуратуры изучают материалы экспертизы.

Ранее о намерении проверить законность строительства завода заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а депутат Госдумы Владимир Бурматов с такой просьбой обратился в Генпрокуратуру.