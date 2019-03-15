ВОЗ намерена победить лихорадку Эбола в ДР Конго за шесть месяцев

ЖЕНЕВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уверена, что смертельно опасную болезнь, вызванную вирусом Эбола (БВВЭ), в Демократической Республике Конго (ДРК) удастся победить в течение ближайших шести месяцев. Как заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, посетивший 7-9 марта эту африканскую страну, заболеваемость снизилась с 50 до 25 случаев в неделю. "Что касается вспышки Эболы, то наша цель состоит сейчас в том, чтобы покончить с ней в течение следующих шести месяцев", - сказал он.

В настоящее время ВОЗ готовится к новым вспышкам болезни. "Давайте сделаем все возможное для того, чтобы добиться прекращения вспышки в ближайшие шесть месяцев, одновременно осуществляя подготовку к любой вероятной ситуации", - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Хотя за последние две недели лечебные центры в Бутембо и Катве трижды подвергались нападениям, в ВОЗ не намерены отказываться от продолжения мероприятий по борьбе с Эболой. По словам главы организации, некоторые общины недовольны тем, что умерших от Эболы людей хоронят с соблюдением строгих санитарных норм. "Обеспечение безопасности - главная проблема, вызывающая у нас озабоченность", - сказал он.

Медицинские работники зарегистрировали более 58 тыс. контактов больных людей со здоровыми. В настоящее время осуществляется мониторинг более 4200 таких контактов. Заболеваемость снизилась по сравнению с январем. "В январе было 50 заболевших за неделю, а сейчас - 25 случаев", - констатировал гендиректор ВОЗ.

Риск распространения вируса

"Несмотря на исключительно трудную обстановку, вспышку удалось сдержать в 11 из 28 общин, - продолжил он. - Мы смогли остановить передачу вируса в Бени, Мангине, Команде и Ойче. Сейчас вирус Эболы сосредоточен в Бутембо и Катве". Кроме того, медицинские работники воспрепятствовали распространению БВВЭ на другие районы ДРК и соседние страны. Вместе с тем, как подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус, это отнюдь не означает, что отсутствует риск такого распространения.

С конца июля прошлого года по 14 марта нынешнего в ДРК зарегистрировано 932 случая БВВЭ, 587 человек умерло и 309 выздоровело. Как сообщило в четверг министерство здравоохранения страны, врачи расследуют 210 подозрительных случаев, вакцинировано 87985 человек.

Глава ВОЗ призвал международное сообщество продолжать содействие борьбе с Эболой в ДРК. На предстоящие шесть месяцев на эти цели потребуется по меньшей мере $148 млн. На настоящий момент поступил только $31 млн и имеются обещания от доноров еще на $55 млн.

Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК уже десятая. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали о смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.

Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушение функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.