В аэропорту Лиона появился автоматический робот-парковщик

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Робота, способного самостоятельно забрать автомобиль на открытую парковку и привезти его по первому требованию, впервые испытали в аэропорту Сент-Экзюпери города Лион. Об этом сообщает новостной портал 20minutes.

"Это мировая премьера. В мире больше нет роботов, обслуживающих парковки под открытым небом", - заявил сооснователь компании Stanley Robotics Клеман Буссар, выступая на презентации в Лионе.

Услуга предназначена для тех, кто оставляет машину на длительный срок. Желающим нужно забронировать место по телефону, после чего, прибыв в аэропорт, поставить автомобиль у входа в терминал в одноместном гараже. После оплаты за авто приедет роботизированная платформа, которая, приподняв транспортное средство, отвезет его на уличную парковку и поставит в ряд к другим машинам. Оснащенный трехмерными сканерами окружающего пространства робот по имени Стэн способен перевозить машины весом до 3 тонн.

Администрация рассчитывает повысить плотность парковки на 50%, освободив тем самым от 500 до 2 тыс. машиномест. Сейчас перед входом в терминал расположены 10 одноместных гаражей, из которых автономные платформы забирают машины и куда возвращают их ко времени прилета владельцев.

На протяжении года четыре платформы работали в тестовом режиме. За это время их услугами воспользовались 1,6 тыс. человек. Теперь администрация аэропорта планирует до конца месяца официально предлагать пассажирам данный способ парковки. Стоимость услуги пока не называется, но, по предварительным данным, это будет примерно на €2 больше, чем за парковку своими силами.

В Stanley Robotics сообщили, что уже заключили контракт на аналогичный сервис с британским аэропортом Гатвик, где роботы должны приступить к работе этим летом. Буссар рассчитывает со временем добиться распространения своей разработки во всех 46 аэропортах мира, принадлежащих группе Vinci S.A.