Дагестанский вуз планирует в апреле закупить очки виртуальной реальности

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ) планирует до конца апреля 2019 года закупить три пары очков виртуальной реальности Pimax 4K для компьютеров. Максимальная начальная цена контракта составит более 90 тыс. рублей, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок.

"Сроки поставки товара - апрель 2019 года. Начальная [максимальная] цена контракта составляет 91 749 руб. Цена за одну единицу - 30 583 руб.", - говорится в документах закупки.

Как отмечается, покупка очков связана с реализацией проекта по созданию и развитию инжинирингового центра "Всероссийский центр микроспутниковых компетенций", а также необходимостью выполнения опытно-конструкторских работ.

В пресс-службе вуза ТАСС сообщили, что оборудование приобретается с целью имитации условий производства как во время производственной практики, так и во время лабораторных занятий. "Помимо виртуального шлема, инжиниринговый центр микроспутниковых компетенций ДГТУ приобретет дополнительное оборудование, необходимое для развития навыков учащихся и проведения научных исследований в сфере запуска и эксплуатации на орбите малых космических аппаратов", - пояснили в пресс-службе университета.

Новое оборудование будет приобретено за счет средств федерального бюджета, уточняется в документах закупки.