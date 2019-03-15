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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Глава Европарламента выразил соболезнования в связи со стрельбой в мечетях Новой Зеландии

Антонио Таяни заявил, что людей "убили только потому, что они молились в двух мечетях"

ТАСС, 15 марта. Глава Европарламента (ЕП) Антонио Таяни выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Соответствующее сообщение он опубликовал в пятницу в Twitter.

"Изображения, которые поступают из Новой Зеландии, лишают дара речи. Ненависть и расистское безумие привели к невинным жертвам - их убили только потому, что они молились в двух мечетях. Выражаю солидарность с семьями и молюсь о погибших", - написал он.

В пятницу вооруженные люди открыли стрельбу в мечетях Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч. Были убиты 27 человек, еще порядка 30 раненых доставлены в больницы города. По обвинению в нападении на мечети арестованы четыре человека: трое мужчин и одна женщина.

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Новая ЗеландияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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