АP: в Массачусетсе эвакуировали медведей, устроивших берлогу рядом с шоссе

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Полицейские города Темплтон (штат Массачусетс) провели на этой неделе эвакуацию медведей.

Как сообщило в четверг информационное агентство Associated Press (АP), на узкой лесополосе, разделяющей местное четырехполосное шоссе № 2, случайно была обнаружена берлога, в которой находились в зимней спячке медведица с медвежатами. Сотрудники парковой службы посчитали, что животные после пробуждения могли попасть под колеса проносящихся на большой скорости автомобилей и стать причиной серьезного ДТП, поэтому было принято решение их эвакуировать.

Для этой операции полиция на некоторое время полностью перекрыла движение по шоссе, после чего ветеринар ввел 100-килограммовой медведице транквилизатор. 45-минутная эвакуация с последующей перевозкой медведей в лес прошли успешно. На медведице был закреплен ошейник с передатчиком GPS-сигнала для отслеживания ее перемещений, а с медвежатами сотрудники полиции сфотографировались на память.

По данным экологической службы Массачусетса, в этом штате - третьем в США по плотности населения - "проживают" около 4500 медведей, и их популяция растет. Вес взрослого животного может достигать 300 кг. На территории Массачусетса медведи, как правило, залегают в спячку с середины ноября по середину декабря, и покидают берлоги в феврале - апреле.