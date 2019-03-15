Прокуратура заявила о нарушениях при экспертизе проекта завода по розливу воды из Байкала

"Экспертиза поведена с нарушениями, не были учтены все природные характеристики объекта размещения - с орнитологической точки зрения, с точки зрения охраны растительного и животного мира. Мы полагаем, что в полном объеме оценка воздействия завода на окружающую среду не была дана", - сказала она.

ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Государственная экологическая экспертиза проекта строительства завода по розливу байкальской воды в Иркутской области была проведена с нарушениями, сообщила в пятницу ТАСС старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

Прокуратура подала иск о признании незаконными разрешения на строительство, положительного заключения экологической экспертизы и приказа о ее утверждении. "Суд приостановил строительные работы до того, как будет вынесено решение по иску", - отметила Рягузова.

Положительное заключение экологической экспертизы на проект было выдано в 2016 году управлением Росприроднадзора по Иркутской области компании "Аквасиб", которая строит завод. Как установила прокуратура, специалисты не учли, что на территории строительства распространены краснокнижные растения, а также находится болото, где в период миграции останавливаются редкие птицы. Заключением экспертизы не предусмотрена рекультивация земель после снятия плодородного слоя почв. Кроме того, выявлены нарушения в формировании экспертной комиссии экологической экспертизы, представлены недостоверные сведения об участии населения в общественных слушаниях по проекту - не все из указанных в протоколе граждан реально участвовали в обсуждении.

Прокуратура направила материалы в следственные органы СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 286 УК РФ в связи с превышением должностных полномочий при проведении слушаний.

Также прокуратура внесла представление в адрес правительства Иркутской области о ненадлежащем контроле за реализацией инвестиционного проекта. Региональные власти в 2017 году включили строительство завода в перечень региональных инвестпроектов, а это значит, что инвестор может рассчитывать на господдержку в виде льгот. Представление также внесено Енисейскому бассейновому водному управлению в связи с превышением инвестору квот на забор воды.

Накануне губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина поручить профильным ведомствам проверить заключение государственной экологической экспертизы на проект строительства завода. Необходимость этой проверки глава региона объяснил результатами недавних ревизий строящегося объекта: проверка Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, управления Росприроднадзора и представителей экспертной организации - филиала "ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону" показала, что предприятием "Аквасиб" нарушены требования федеральных законов "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления".

Ранее о намерении проверить законность строительства завода заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а депутат Госдумы Владимир Бурматов с такой просьбой обратился в Генпрокуратуру.

Завод в поселку Култук на юге Байкала строит компания "Аквасиб", зарегистрированная в Иркутске. Ее основным владельцем является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал" из Китая. Первую очередь завода планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, на полную мощность он должен выйти в 2021 году и производить 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн литров в год. По данным "Аквасиба", 80% продукции пойдет на экспорт, 20% - на российский рынок.