Брошенная в московской квартире девочка пробудет в больнице еще около 10 дней

По информации ГСУ СК РФ по Москве, ребенка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков и признаками истощения нашли в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе. Со слов соседей, мать девочки отсутствовала дома несколько дней.

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пятилетняя девочка, оставленная матерью в квартире на севере Москвы, пробудет на стационарном лечении еще 7-10 дней. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное, сообщил в пятницу журналистам главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главврач Детской городской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов.

"Пока идет диагностический, лечебный и адаптационный процессы, она будет находиться здесь. Я думаю, еще минимум 7-10 дней. В дальнейшем мы планируем продолжить ее адаптацию, в том числе в центре патологии речи, адаптацию в санатории. Непосредственно ей будут заниматься органы опеки, законные представители, но мы планируем постоянно держать ее в поле зрения и наблюдать за состоянием здоровья", - сказал Османов.

Он добавил, что девочка находится в удовлетворительном состоянии и пока взаимодействует только с сотрудниками больницы и органами опеки. "Других детей она еще не видела, она лежит в палате одна", - уточнил он.

Как ранее заявлял ТАСС Османов, медики не исключают, что девочка может догнать сверстников в умственном развитии, но для этого необходимы регулярные занятия. Ребенок все еще не разговаривает, только произносит звуки, похожие на слоги.

12 марта Савеловский суд столицы заключил мать ребенка Ирину Гаращенко под стражу, ей инкриминируется покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, органы опеки и попечительства обратились в суд с заявлением о лишении женщины родительских прав.