"Юнармия" не будет заниматься принудительным перевоспитанием

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Принудительное перевоспитание не входит в задачи Всероссийского детско-юношеского патриотического движения "Юнармия", заявил начальник Главного штаба движения космонавт Роман Романенко, отвечая на вопрос о привлечении юнармейцев к работе со сложными подростками в военно-патриотических лагерях.

Во вторник на выездном заседании в Ижевске секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предложил перевоспитывать подростков в военно-патриотических лагерях. По мнению Романенко, СМИ быстро спроецировали ситуацию на "Юнармию", поскольку в России существует одна самая массовая и популярная организация такой направленности.

"Юнармия" мотивирует к поступкам, она воспитывает. Но не перевоспитывает. Тем более, принудительно. Это задача других людей и других организаций. А "Юнармия" - дело добровольное. Только по этому принципу работают в нашей организации. Поэтому и эффект соответствующий: рост и популярность", - сказал Романенко.

По его словам, юнармейцы участвуют в работе с трудными подростками в рамках проекта "Наставничество", который больше года назад "Юнармия" запустила совместно с уполномоченным при президенте РФ по делам ребенка Анной Кузнецовой.

"То, что начиналось как помощь и поддержка "трудных" подростков и ребят из детских домов, сегодня переросло в глобальную эстафету добра", - добавил он.

"Юнармия"

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента РФ. Сейчас в его рядах насчитывается более 320 тыс. участников. Также юнармейские отряды есть на базе воинских частей и при посольствах в Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье, Белоруссии и США. Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.