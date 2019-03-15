Шесть автоколонн готовы вывезти более 2 тыс. беженцев из лагеря "Эр-Рукбан"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Сирии подготовило шесть автоколонн автобусов, которые в любой момент готовы эвакуировать более 2 тыс. беженцев из лагеря "Эр-Рукбан". Нерешенным остается вопрос безопасности проезда автоколонн в зоне Эт-Танф. Об этом сообщается в пятницу в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии "О бедственном положении жителей лагеря "Эр-Рукбан".

"Правительство Сирии продолжает содержать автомобильные колонны комфортабельных автобусов, которые в любой момент готовы выдвинуться непосредственно в лагерь "Эр-Рукбан" для одновременной эвакуации до 2400 человек в места избранного проживания", - отмечается в документе.

Российская и сирийская стороны призывают США обеспечить доступ и безопасность проезда автобусов зоне Эт-Танф. Данная территория находится под контролем бандформирования "Магавир Ас-Саура", говорится в заявлении.

В совместном документе также отмечается, что в Латакии, Халидие, Эль-Амаре, Хомсе, Мхине, Эль-Карьятейне, Пальмире, пригородах Дамаска и Алеппо готовы разместить беженцев из лагеря "Эр-Рукбан".

ООН положительно оценивает действия сирийского правительства по восстановлению экономики страны, а также подготовке достойных условий жизни и труда для возвращающихся в республику граждан, уточняется в документе.