Рособрнадзор проверит технологию передачи материалов ЕГЭ по интернету в восьми регионах РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Рособрнадзор апробирует в пятницу технологию передачи экзаменационных материалов Единого государственного экзамена по интернету в восьми регионах России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проводит 15 марта апробацию технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов ЕГЭ в аудиториях пунктов проведения экзаменов (ППЭ) и технологии передачи экзаменационных материалов по сети интернет. В апробации принимают участие 869 ППЭ, в том числе 321 пункт, задействованный в проведении досрочного периода ЕГЭ-2019, который пройдет с 20 марта по 10 апреля", - говорится в сообщении.

Технология передачи экзаменационных материалов по интернету будет апробирована в 507 пунктах восьми регионов (Мордовия, Тува, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская области) и 68 пунктах за рубежом.

Будут использованы материалы ЕГЭ по математике профильного уровня. Участие примут более 55 тыс. выпускников 11 классов.

"Апробация проводится перед началом досрочного периода ЕГЭ для отработки технологических процедур, чтобы реальные экзамены прошли максимально организованно и комфортно для выпускников", - цитирует пресс-служба руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Поэтапное внедрение данной технологии вместо доставки на CD-дисках призвано оптимизировать и совершенствовать процесс изготовления экзаменационных материалов. В ноябре 2018 года была проведена аналогичная апробация в рамках пилотного внедрения с использованием экзаменационных материалов по географии, в феврале 2019 года - по физике.