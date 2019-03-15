В Индии стали задерживать за игру в PUBG на мобильных телефонах

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 марта. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Версия для мобильных телефонов игры PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), в которую могут играть сразу несколько человек, но выжить должен только один, распространяется по Индии. Родители, школы и вузы обеспокоены: ученики и студенты отвлекаются от учебы. По мнению родителей и педагогов, игра провоцирует агрессию и драки, а также негативно влияет на поведение детей, "их отношение друг к другу и родителям".

В начале месяца в городах Индии начали вводить запрет на PUBG, а нарушителей подвергать административному наказанию. Игра уже запрещена в городах Сурат, Раджкот, Вадодара, Гандиграм, а также в нескольких округах штата Гуджарат. И к ним готовы присоединиться и другие.

На текущей неделе полицейские принялись активно ловить нарушителей. Уже задержаны 10 человек - их отпустили на поруки. Во вторник полицейские в Раджкоте задержали сразу шестерых студентов местного колледжа, которые прямо на улицах играли в PUBG. В Гандиграме на запрещенной игре попался 25-летний менеджер одной частной фирмы, а в среду в Раджкоте попалось еще трое "преступников". Задержанных на самом деле, очевидно, больше, полагает газета The Indian Express, просто сообщения не обо всех доходят до центральных СМИ.

Всех задержанных теперь ждет административное наказание в виде штрафа по статье 188 индийского УК - "за невыполнение законного распоряжения представителя власти". Власти уверены, что реальные штрафы помогут победить героев виртуальных битв.