Володин и Аксенов возложили цветы к памятнику "Народное ополчение всех времен"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Делегация Госдумы, участвующая в торжественных мероприятиях, приуроченных к пятилетию Крымской весны, возложила цветы к памятнику "Народное ополчение всех времен" в Симферополе, передает корреспондент ТАСС.

Люди, природные богатства и архитектура Крыма - в работах фотографов агентства ТАСС

Три цвета Крыма Люди, природные богатства и архитектура Крыма - в работах фотографов агентства ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов возложили цветы к открытому в 2016 году памятнику "Народное ополчение всех времен". Памятник, возведенный на народные средства, посвящен ополченцам Крымской войны (1853-1856 гг.), Великой Отечественной войны и народному ополчению Крыма 2014 года.

Затем делегация Думы и жители города прошли от площади имени Ленина к зданию Госсовета республики, где начался праздничный митинг. Впереди колонны шли представители национальных общин Крыма в костюмах, они несли флаг России. Колонну встречали представители молодежных и общественных организаций, скандируя: "Крым, Россия - навсегда!"

В состав делегации входят более 40 депутатов, в том числе главы четырех думских фракций, председатели профильных комитетов, первые вице-спикеры палаты Александр Жуков и Иван Мельников, заместители председателя Госдумы. Тем же бортом на полуостров прибыли министр просвещения РФ Ольга Васильева и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.