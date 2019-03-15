Володин и Аксенов возложили цветы к памятнику "Народное ополчение всех времен"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Делегация Госдумы, участвующая в торжественных мероприятиях, приуроченных к пятилетию Крымской весны, возложила цветы к памятнику "Народное ополчение всех времен" в Симферополе, передает корреспондент ТАСС.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов возложили цветы к открытому в 2016 году памятнику "Народное ополчение всех времен". Памятник, возведенный на народные средства, посвящен ополченцам Крымской войны (1853-1856 гг.), Великой Отечественной войны и народному ополчению Крыма 2014 года.
Затем делегация Думы и жители города прошли от площади имени Ленина к зданию Госсовета республики, где начался праздничный митинг. Впереди колонны шли представители национальных общин Крыма в костюмах, они несли флаг России. Колонну встречали представители молодежных и общественных организаций, скандируя: "Крым, Россия - навсегда!"
В состав делегации входят более 40 депутатов, в том числе главы четырех думских фракций, председатели профильных комитетов, первые вице-спикеры палаты Александр Жуков и Иван Мельников, заместители председателя Госдумы. Тем же бортом на полуостров прибыли министр просвещения РФ Ольга Васильева и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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В программе поездки - совместное заседание парламентариев с Госсоветом Крыма. Позже делегация переместится в Севастополь, где состоится возложение венков к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг. и заседание Совета Думы с заксобранием города.
Как сообщал ранее ТАСС руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов, депутаты Госдумы намерены обсудить с крымскими коллегами актуальные вопросы социально-экономического развития полуострова и реализацию крупнейших инфраструктурных проектов. Кроме того, как сообщил агентству лидер думских единороссов Сергей Неверов, на совместных заседаниях будут обсуждаться вопросы законодательного обеспечения дальнейшей интеграции Крыма в российское экономическое пространство и вопросы правоприменительной практики.
История воссоединения
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% участников референдума соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.