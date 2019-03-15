Патриарх Кирилл попросил Росимущество передать музей Рублева РПЦ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в Росимущество просьбу о передаче Музея имени Андрея Рублева на территории Спасо-Андриникова монастыря в собственность Русской православной церкви (РПЦ), сообщил ТАСС в пятницу директор музея Михаил Миндлин.

"Нам известно, что патриарх обратился в Росимущество, что церкви могут передать здания Спасо-Андроникова монастыря, где располагается наш музей", - сказал он.

По мнению Миндлина, необходимости в этом нет, музей активно взаимодействует с различными церковными структурами. "Представители церковного сообщества периодически принимают участие в проектах музея, причем самые различные представители церковного сообщества. Музей оказывает содействие церковному сообществу во временном предоставлении предметов искусства и так далее <…> Поэтому мы не очень понимаем, зачем это нужно, несмотря на наше активное сотрудничество с различными центрами церковного сообщества и церковными структурами", - подчеркнул директор.

Он добавил, что приоритетом должно быть сохранение музея. "По многим вопросам - и атрибуция памятников церкви, и репрезентация памятников церкви - музей сотрудничает и с Троице-Сергиевой Лаврой, и с кабинетом церковно-археологического искусства [при Московской православной духовной академии РПЦ], и так далее. Нам кажется, сохранение музея для церкви важнее, чем его изгнание из стен бывшего Спасо-Андроникова монастыря", - заявил Миндлин.

Здания ансамбля Андроникова монастыря относятся к объектам культурного наследия федерального значения. В его состав входят, том числе, части стен и башен XVII-XVIII веков, здание бывшего духовного училища 1810-1814 годов, Спасский собор начала XV века, Церковь Михаила Архангела 1691 года, усыпальница бояр Лопухиных. Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева находится в бывшей трапезной.