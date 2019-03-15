Аксенов: воссоединение Крыма с РФ произошло благодаря мужеству жителей и поддержке страны

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Воссоединение Крыма с Россией стало возможным благодаря воле, мужеству местных жителей и поддержке российских властей и всего народа. Об этом на митинге в Симферополе в честь пятилетия Крымской весны сказал глава республики Сергей Аксенов.

"Уверен, что это произошло, в первую очередь, благодаря воле крымчан, мужественности крымчан сделать в 2014 году свой исторический выбор, при поддержке всех граждан Российской Федерации всех органов власти РФ и при поддержке нашего президента [Владимира] Путина. Вся страна поддерживала нас. Мы знали, что за нами стоит Россия, что нас не дадут в обиду, что мы отстоим свои интересы", - сказал Аксенов.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов отметил, что пять лет назад решалась не только судьба Крыма, но и всей России. "16 марта (день референдума - прим. ТАСС) показало, когда люди отбросили все противоречия, все ссоры, которые тогда мешали нам жить, и вышли в один день сказать "да" воссоединению Крыма с Российской Федерацией. В тот день мы не думали ни о развитии Крыма, ни о дорогах, ни о мостах. Одно, чего мы хотели, - мы хотели мира, спокойствия, вернуться на свою родину, в свое цивилизационное пространство", - подчеркнул Константинов.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.