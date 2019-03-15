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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии
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Путин назвал "жестоким и циничным" теракт в Новой Зеландии

Российский лидер рассчитывает, что все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с выражением глубоких соболезнований в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в городе Крайстчерч, где группа вооруженных людей утроила нападение на молившихся в двух мечетях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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"Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом, - говорится в телеграмме, текст которой приводится в сообщении. - Рассчитываю, что все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание". Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых.

Жертвами стрельбы, по последним данным, стали 49 человек, еще более 20 раненых были доставлены в больницы города. По обвинению в атаке на мечети были арестованы трое мужчин и одна женщина.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияНовая ЗеландияАрдерн, ДжасиндаСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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