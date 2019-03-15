В Греции ожидают более миллиона российских туристов в 2019 году

АФИНЫ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Греции ожидают, что в 2019 году страну посетят более миллиона туристов из России. С таким прогнозом выступило в четверг греческое министерство туризма.

"Рост числа предварительных заказов на организованные поездки россиян в Грецию на 2019 год достигает 15%. Ожидается, что благодаря этой положительной динамике число российских туристов, которые посетят Грецию в этом году, превысит 1 млн человек", - говорится в распространенном министерством пресс-релизе

Министр туризма Греции Елена Кундура, вице-президент Греческой организации туризма (EOT) Аггелики Хондроматиду и глава представительства EOT в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу провели встречу с представителями туристических компаний, организующих большую часть туристических поездок россиян в Грецию. "Обсуждалось продвижение новых греческих туристических направлений <...> открытие новых прямых воздушных сообщений в Грецию из большего числа российских городов и реклама тематических туристических продуктов, которые предлагает Греция", - подчеркнуло ведомство.

Кундура отметила высокую посещаемость гостями Международной туристической выставки в Москве (MITT) греческого стенда, что, по ее мнению, отражает большой интерес к Греции как к "одному из наиболее популярных направлений для российских туристов". Греческая организация туризма получила на MITT награду Country Presentation Award за многолетнее участие Греции в выставке и привлекательность ее павильона, сообщило Минтуризма.

Положительные ожидания

Греческий портал money-tourism.gr, специализирующийся на туристической информации, опросил ряд греческих участников московской выставки и пришел к выводу, что все они уверены в положительных результатах бронирования россиянами мест в греческих отелях в 2019 году. В интервью порталу глава туристической компании TEZ TOUR Greece Димитрис Харитидис сказал, что ожидает "роста числа российских туристов в этом году на островах Крит и Родос".

По его словам, "в феврале очень хорошо шли ранние бронирования". "Если рубль останется на том же уровне, что и сейчас, то, думаю, у нас будет нормальный туристический сезон. Турция нам в какой-то степени помогает, потому что она очень сильно повысила цены", - сказал Харитидис.

Оптимизм в отношении "российского направления" выразил порталу и генеральный директор Sbokos Hotel Group Бабис Фосколакис. Он ожидает, что в этом году остров Крит посетят 330 тыс. россиян, то есть примерно столько же, сколько и в 2018 году. "Отели нашей группы постоянно инвестируют в качество, поэтому мы считаем, что 2019 год станет еще одним успешным годом", - сказал гендиректор.

В феврале портал money-tourism.gr сообщил, что Грецию в 2018 году посетили более 850 тыс. российских туристов, что на 0,9% превышает число россиян, побывавших в республике в 2017 году. Всего же, по данным Банка Греции (центробанка страны), в прошло году страну посетило 30 млн 123 тыс. человек, что на 10,8% превышает аналогичный показатель предшествующего года и почти в три раза превышает численность населения Греции.