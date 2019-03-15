Медведев поздравил писателя Бондарева с юбилеем

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев направил поздравление с 95-летием писателю, лауреату Государственных премий СССР Юрию Бондареву. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Вы прошли большой жизненный путь и всегда оставались неравнодушным к судьбе страны, твердо отстаивали свою позицию, не шли на компромиссы с собственной совестью <...> В любых испытаниях ваши герои сохраняют честь, благородство, готовность к самопожертвованию. А главное - вы верите в то, что в каждом человеке живут доброта и справедливость", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил влияние событий Великой Отечественной войны на творчество писателя, который изображает ее "без ретуши и без прикрас", размышляя о жизни и смерти и анализируя душевные переживания людей. По словам главы правительства, произведения Бондарева напоминают о страшных уроках войны, "о том, что никогда не должно повториться".

Юрий Бондарев родился в 1924 году в Орске (Оренбургская губерния, ныне - Оренбургская область). Широкую известность писателю принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни: повесть "Батальоны просят огня" (1957), романы "Тишина" (1962) и "Двое" (1964). В 1970 году Юрий Бондарев выпустил роман "Горячий снег" о событиях Сталинградской битвы.

Проза Юрия Бондарева переведена на 70 языков, в том числе на английский, французский, немецкий, японский, китайский, арабский, хинди. Писатель является лауреатом Ленинской премии (1972), Государственной премии СССР (1977, 1983), а также Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1975, за сценарий к фильму "Горячий снег").