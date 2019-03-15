ВЦИОМ: интерес россиян к Универсиаде в Красноярске оказался ниже показателя 2013 года

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Интерес граждан России к прошедшей зимней Универсиаде в Красноярске оказался ниже, чем к проведенной в 2013 году летней Универсиаде в Казани. Согласно опубликованным в пятницу данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за ходом Универсиады следили 58% знакомых с ней россиян против 71% шесть лет назад.

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"Внимание зрителей к Универсиаде в целом оказалось ниже, чем к соревнованиям, проходившим в Казани в 2013 году: если шесть лет назад о том, что так или иначе следили за соревнованиями, сообщали 71% тех, кому было известно о мероприятии, то в 2019 году таких респондентов оказалось 58%", - говорится в сообщении.

В то же время опрос показал, что количество россиян, знающих, что такое Универсиада, выросло. В 2019 году лишь 19% россиян затрудняются сказать, что такое Универсиада (против 44% в 2011 году). Кроме того, только 14% опрошенных впервые слышат о соревнованиях.

По данным ВЦИОМ, 76% респондентов высказали положительное отношение к соревнованиям. Каждый третий россиянин (39%) верно понимает, что Универсиада является спортивным соревнованием, еще 17% знают, что это соревнования среди молодежи.

Универсиада в Красноярске проходила с 2 по 12 марта. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 112 наград: 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 марта 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.