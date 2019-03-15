РФПИ предложит работу трем-четырем финалистам "Лидеров России"

"Мы активно уделяем внимание развитию людей, 300 студентов прошли стажировки в портфельных компаниях Российского фонда прямых инвестиций. Мы ожидаем сделать предложения трем-четырем участникам конкурса, которые войдут в финал. Будем отбирать наиболее талантливых, сфокусированных людей, которые готовы повышать рост российской экономики", - сказал Дмитриев.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей. Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта.