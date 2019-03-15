Премьер Ирландии вручил Трампу горшочек с трилистником в честь Дня Святого Патрика

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар вручил президенту США Дональду Трампу в преддверии Дня Святого Патрика горшочек с трилистником - одним из национальных символов Изумрудного острова. Трансляция традиционной церемонии, состоявшейся в резиденции американского лидера, велась в четверг на сайте Белого дома.

Этой традиции уже 67 лет. Зародилась она в 1952 году, когда посол Ирландии в США Джон Хэрни послал президенту Гарри Трумену коробочку с трилистником. Самого Трумена в тот день в Вашингтоне не было, но позже он поблагодарил Хэрни за подарок.

Приветствуя ирландского премьера, Трамп рассказал о вкладе выходцев из его страны в становление и развитие Соединенных Штатов и американкой нации. Он назвал многих выдающихся американцев ирландского происхождения и напомнил о том, что даже сам Белый дом был построен ирландским архитектором Джеймсом Хобаном.

Трамп и вице-президент США Майкл Пенс надели на церемонию зеленые галстуки. В платье с зеленым орнаментом была и первая леди США Меланья Трамп. В зеленом же галстуке в резиденцию американского президента пришел и Варадкар.

Он в ответ похвалил Трампа за его успехи в развитии американской экономики и подчеркнул, что на этом направлении президент США действительно выполняет свое обещание "сделать Америку снова великой". "Люди со всего мира вдохновлялись Америкой и приезжали сюда, чтобы эта страна стала и их домом", - сказал ирландский премьер.

Ирландцы в Америке

Ирландцы начали иммигрировать в Северную Америку еще в колониальную эпоху - в 18 столетии. Но больше всего ирландцев приехало в США в середине 19 века, когда в Ирландии разразился голод, вошедший в историю как "картофельный". Он был вызван массовым заражением картофельных посевов. С 1820 по 1860 год в США прибыли почти 2 млн ирландцев.

Поток иммигрантов из Ирландии снова возрос в начале 20-го столетия, в период массового индустриального строительства и роста городов в США. Тогда выходцы с Изумрудного острова стали активно селиться компактно, формируя целые ирландские районы. По сей день главными "ирландскими городами" считаются Нью-Йорк, Бостон, Питсбург и Чикаго.

День Святого Патрика, считающегося покровителем Ирландии, празднуется 17 марта. В честь этого в Нью-Йорке и Чикаго каждый год проходит парад, а в католических храмах проводятся богослужения.