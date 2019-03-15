Закон о детских пособиях малообеспеченным семьям может быть принят в весеннюю сессию

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Законопроект, согласно которому пособия на первого и второго ребенка будут выплачиваться семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года, внесут в правительство на следующей неделе. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Сейчас мы законопроект согласовали с министерством финансов, и я думаю, что на следующей неделе мы уже его внесем в правительство. Соответственно, так как эта программа начнет действовать с 1 января 2020 года, у нас есть на это время, но я предполагаю, что мы в весеннюю сессию этот законопроект уже в Думе примем, чтобы была у регионов возможность подготовиться", - сказал министр.

Топилин отметил, что для финансирования данного законопроекта необходимо запланировать дополнительные средства в федеральном бюджете. "Мы оцениваем, что эта программа должна увеличиться на 16-18 млрд рублей в год. Это непосредственно те деньги, которые пойдут семьям, в которых родятся первые дети", - сказал он. Министр добавил, что законопроект "очень важный и нужный", поскольку решение по нему было озвучено в послании президента.