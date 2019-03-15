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Росгидромет: климатическая весна наступит в Москве к 18 марта

Синоптики прогнозируют, что воздух в столице прогреется до восьми градусов тепла
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Климатическая весна придет в Москву раньше обычного. С 18 марта воздух в столице прогреется до 6-8 градусов тепла. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции ТАСС глава Росгидромета Максим Яковенко.

"На следующей неделе в Москве будет уже 6-8 градусов тепла, ночью уже 1-2 градуса тепла. Поэтому [климатическая] весна придет чуть раньше, чем обычно", - сказал он.

Заместитель директора по науке Гидрометцентра РФ Сергей Борщ в свою очередь добавил, что практически на всей территории страны с 15 по 24 марта прогнозируется плюсовая температурная аномалия.

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