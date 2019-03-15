Жители Закарпатья перед визитом Порошенко "украсили" цветами дорожные ямы

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Жители Виноградова Закарпатской области перед визитом президента Украины Петра Порошенко в регион "высадили" в дорожные ямы цветы.

"Вдоль маршрута гаранта в Закарпатье спешно латают ямы, убирают мусор с обочин - все в лучших традициях прошлого века. В Виноградове решили присоединиться к "марафету" более креативно, по-новому. Поэтому если бы президентский кортеж следовал через город, то три из четырех направлений были бы покрыты цветами, которые уже "выросли" в ямах", - пишет местное издание "Голос Карпат".

Для "перформанса", пишет издание, были выбраны основные дороги города, которые находятся в аварийном состоянии. "Для акции собрали 100 виол, хотя на покрытие всех выбоин не хватило бы и нескольких тысяч", - отмечает "Голос Карпат".

Визит украинского президента в Закарпатскую область запланирован на пятницу, 15 марта. По данным местной обладминистрации, Порошенко намерен принять участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины провозглашения Карпатской Украины на территории Мемориального комплекса "Красное Поле". Также запланировано его участие в заседании Совета регионального развития.

В рамках предвыборного турне в четверг глава государства должен был посетить Луцк, однако неожиданно изменил маршрут и отправился в зону силовой операции в Донбассе. Позже стало известно, что в Луцке на фасаде одного из многоэтажных домов к планируемому приезду президента был вывешен огромный плакат со словами: "Ты стал президентом на крови ребят из 51-й ОМБР [отдельная механизированная бригада]. Чтоб скрыть твои преступления, твои генералы ее уничтожили". Баннер провисел несколько часов, а в Луцке Порошенко так и не дождались. Но он побывал в соседнем городе Волыни - Ковеле, где не стал общаться с жителями и, ограничившись коротким выступлением, поспешно уехал.