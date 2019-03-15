В Испании мужчинам увеличат отпуск в связи с рождением ребенка

МАДРИД, 15 марта. /ТАСС/. Испанское правительство решило продлить продолжительность обязательного отпуска, который дается отцам в связи с рождением ребенка.

Сейчас испанцы вправе рассчитывать на пять недель отдыха по случаю появления на свет ребенка. Совет министров одобрил декрет, в соответствии с которым мужчинам теперь предоставят восемь недель в качестве обязательного отпуска после рождения ребенка.

Ожидается, что новое решение вступит в силу с 1 апреля. Кроме того, решение правительства предполагает, что продолжительность таких отцовских отпусков будет расти и дальше. Так, в 2020 году отпуск для мужчин может составить уже 12 недель, а в 2021 - 16. Тогда его продолжительность сравняется с отдыхом, который полагается в Испании женщинам после рождения ребенка. Продление отпуска для отцов будет означать увеличение расходов государства в текущем году на €226 млн, компаниям такой шаг обойдется примерно в €53 млн.

Сейчас уже более 3 тыс. человек подписали петицию, направленную правительству Испании, с призывом распространить решение о продлении отпуска до 8 недель и на тех мужчин, которые стали отцами с 1 марта текущего года.