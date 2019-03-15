Песков: Путин примет решение по закону о фейках, когда документ поступит на подпись

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет решение относительно закона о фейковых новостях, когда документ поступит на подписание. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Этот законопроект поступит на подпись президенту, тогда уже президент будет принимать решение", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о правомерности досудебной блокировки таких новостей, которая предусмотрена законом, Песков заметил, что это будет делаться только по решению прокурора. Он добавил, что эта норма была проработана на уровне экспертов, ее аналоги есть в законодательстве и других стран.

Закон, одобренный верхней палатой парламента, дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей. В частности, вводится запрет на распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.