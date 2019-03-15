Васильева: около 1,2 тыс. мест в яслях Крыма будет открыто до 2021 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. мест будет создано до 2021 года в яслях Крыма, объем субсидий из федерального бюджета составит 1,5 млрд рублей, сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева на совместном заседании Совета Государственной Думы РФ и Государственного Совета Республики Крым.

"Мы должны ликвидировать очередь в яслях к 2021 году по всей России. Для того, чтобы ликвидировать это в Крыму, мы запланировали построить 1, 2 тысячи мест в яслях, предусмотрев соответствующую субсидию из федерального бюджета - более 1,5 млрд рублей", - сказала министр.

По ее словам, с 2014 года в Крыму обеспечено 22,5 тысячи новых мест в детских садах.

"На сегодняшний день в Крыму 66 тыс. детей от 3 до 7 лет включены в систему дошкольного образования, а 4 тыс. ходят в детские ясли", - сказала министр.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.