{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕГЭ станет обязательным для крымских школьников с 2020 года

Министр просвещения Ольга Васильева уточнила, что на время переходного периода для одиннадцатиклассников крымских школ была закреплена возможность сдавать государственную итоговую аттестацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Единый госэкзамен (ЕГЭ) станет обязательным для выпускников крымских школ с 2020 года. Об этом сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева на совместном заседании совета Госдумы и Госсовета Республики Крым.

Она уточнила, что на время переходного периода для одиннадцатиклассников крымских школ была закреплена возможность сдавать государственную итоговую аттестацию в формате ЕГЭ, либо выбрать иные испытания.

"Это не обязательная госсадача, но уже порядка 72% выпускников крымских школ заявили о том, что они будут сдавать Единый государственный экзамен. Обязательным он станет только со следующего года", - сказала Васильева.

 

Теги
РоссияВасильева, Ольга ЮрьевнаКрым
Путин поддержал включение новой детской больницы Волгоградской области в госпрограмму
Глава региона Андрей Бочаров отметил, что проектирование многофункционального детского оздоровительного комплекса начнется уже в 2019 году
Читать полностью