ЕГЭ станет обязательным для крымских школьников с 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Единый госэкзамен (ЕГЭ) станет обязательным для выпускников крымских школ с 2020 года. Об этом сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева на совместном заседании совета Госдумы и Госсовета Республики Крым.

Она уточнила, что на время переходного периода для одиннадцатиклассников крымских школ была закреплена возможность сдавать государственную итоговую аттестацию в формате ЕГЭ, либо выбрать иные испытания.

"Это не обязательная госсадача, но уже порядка 72% выпускников крымских школ заявили о том, что они будут сдавать Единый государственный экзамен. Обязательным он станет только со следующего года", - сказала Васильева.