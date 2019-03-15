Почти 300 тыс. жителей Крыма пройдут диспансеризацию до конца 2019 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Почти 300 тыс. жителей Крыма в этом году пройдут бесплатную диспансеризацию, сообщила в пятницу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе совместного заседания совета Госдумы и Госсовета Республики Крым.

"Диспансеризация проводится бесплатно. В 2018 году ее прошли уже 137,7 тыс. человек, а плане на 2019 год - 283 тыс. человек", - сказала она, добавив, что в этом году на 20% вырастет объем оказанной высокотехнологичной медпомощи для жителей Крыма - это дорогостоящие сложные операции.

Скворцова уточнила, что за последние 3,5 года в республике сдано в эксплуатацию 62 сельских фельдшерско-акушерских пункта. Благодаря работе санитарной авиации за последние полтора года совершено более 320 вылетов, спасено 400 жизней.

Также министр здравоохранения сообщила, что в третьем квартале 2019 года откроется республиканский многопрофильный медицинский центр Крымской республиканской клинической больницы им. Семашко. По ее словам, открытие многопрофильного медицинского центра резко изменит возможности для оказания высокотехнологичной специализированной медицинской помощи в Крыму.