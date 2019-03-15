Самолет "Алросы" экстренно сел в Сыктывкаре из-за неполадок

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Алроса" совершил экстренную посадку на запасном аэродроме Сыктывкара из-за неполадок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

Представитель авиакомпании отметил, что во время полета экипаж обнаружил отклонения в работе электросистемы, поэтому было принято решение прервать полет. "Для соблюдения безусловного уровня безопасности полёта командиром экипажа было принято решение произвести промежуточную посадку и проверить систему дополнительно", - привели в пресс-службе слова генерального директора "Алросы" Андрея Гулова.

В пресс-службе отметили, что посадка прошла в штатном режиме. В авиакомпании добавили, что перед вылетом из аэропорта города Мирный самолет прошел техническое обслуживание, неисправностей выявлено не было.

Пассажиры на время техобслуживания самолета находились в терминале.

В компании отметили, что сейчас самолет вылетел в Москву после техобслуживания.

"Самолёт Boeing 737-800 NG авиакомпании "Алроса" благополучно вылетел из Сыктывкара в Москву", - сказал представитель компании.