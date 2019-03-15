В Дании выяснили, что шум ветряных турбин вызывает стресс и бессонницу у пожилых людей

СТОКГОЛЬМ, 15 марта. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Повышенный уровень шума, который производят ветряные турбины, приводит к бессоннице и вызывает стресс у людей в возрасте старше 65 лет, проживающих вблизи работающих ветрогенераторов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в Дании специалистами Датского онкологического общества.

На людей других возрастных групп шум ветряных турбин уровнем в 42 децибела негативного влияния не оказывает. Что касается представителей группы "65 и старше", то они вынуждены принимать антидепрессивные препараты и снотворное, чтобы нивелировать негативные последствия от шума экологически чистых ветряков.

Авторы исследования, рассмотревшие весь комплекс влияния ветрогенераторов на организма человека, пришли к выводу, что производимый турбинами шум никак не связан с инсультом, диабетом и легочной эмболией. Даже если люди проживают в зоне действия ветрогенераторов в течение длительного времени, вероятность стать жертвами этих болезней у них не повышается.

"Хорошо, что это длительное и основательное исследование закончилось. Общество, местные политики и ветроэнергетический сектор долго этого ждали. А общая картина результатов исследования говорит о том, что никакой явной связи здесь нет", - приводит агентство Ritzau слова директора Датской ветроэнергетической ассоциации Хенрика Винтера.

"Исследование в целом выполнило свою политическую задачу - дать больше знаний, способных снять опасения, которые у многих могли возникнуть", - добавил директор.

Исследование Датского онкологического общества было проведено на средства трех ведомств: министерства здравоохранения, министерства охраны окружающей среды и по вопросам продовольствия и министерства по проблемам климата и энергетики.