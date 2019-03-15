Кириенко отметил высокую мотивацию участников конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко отметил высокую мотивацию финалистов конкурса "Лидеры России", но посоветовал им внимательнее прислушиваться друг к другу.

В пятницу на конкурсе проходит день наставника, в течение которого представители федеральных органов власти, губернаторы и главы ведущих российских компаний встречаются с финалистами. В ходе одного из заданий наставники предложили командам финалистов решить в течение часа управленческие задачи.

"Ребята молодцы, настроенные, мотивированные. Меня порадовала содержательность их работы, но в организации работы есть куда стремиться, потому что не очень слушают друг друга", - сказал Кириенко журналистам в пятницу, отметив, что его кейс относился к развитию атомной отрасли.

"В ходе обсуждения [предложенной наставником задачи] они потеряли к концу обсуждения целый ряд очень важных интересных мыслей. В начале [обсуждения] я немного насторожился, потому что некоторые тянули одеяло на себя и не обеспечивали командную работу, но в целом я доволен", - добавил Кириенко. По его словам, из 100% решения, конкурсанты "около 70% вытащили".

"Это был бесценный опыт с Сергеем Владиленовичем [Кириенко]. У нас была хорошая команда и интересный кейс", - заявил ТАСС финалист конкурса из Москвы Константин Романов. "Мы хорошо поработали, получили ценные советы и хорошую критику", - добавил он.

О конкурсе

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей.

Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта.