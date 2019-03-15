Одному человеку удалось сбежать из российской колонии в 2018 году

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Число побегов осужденных из российских колоний значительно ниже, чем в крупных европейских странах. Об этом сообщил первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам работы за 2018 год.

"Стоит отметить, что число побегов заключенных в России гораздо ниже, чем в крупнейших странах Европы, таких как Франция, Великобритания и Германия", - цитирует Рудого пресс-бюро ФСИН.

По его словам, в прошлом году был допущен лишь один случай побега. За 20 лет число побегов сократилось в 47 раз, а за 25 лет - в 140 раз.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН, в 1994 году (год передачи функций охраны пенитенциарных учреждений от Внутренних войск МВД России к подразделениям охраны уголовно-исполнительной системы) было совершено 140 побегов из-под охраны, в 2000 году - 25, в 2010 году - 11, в 2015 году - 8, 2017 году - 2. С 1995 года не допущено ни одного побега из-под охраны в воспитательных колониях для несовершеннолетних.

В этом году уголовно-исполнительной системе (УИС) России исполнилось 140 лет - в 1879 году Александр II подписал указ о создании тюремного департамента, учредив единую систему исполнения наказаний. День работника УИС, отмечаемый 12 марта, был учрежден в 2010 году.