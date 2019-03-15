На Кубани жилищные сертификаты получили около 40 семей, оставшихся без жилья из-за стихии

КРАСНОДАР, 15 марта. /ТАСС/. Власти Туапсинского района с начала года выдали сертификаты на покупку нового жилья около 40 семьям, чьи дома пострадали во время стихии осенью 2018 года, сообщил в пятницу журналистам в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Ранее сообщалось, что ущерб от непогоды и подтоплений, которые произошли на юге Краснодарского края в конце октября, оценивается в 3,5 млрд рублей. Как сообщал ТАСС вице-губернатор региона Игорь Галась, выплаты пострадавшим из краевого бюджета были организованы на третий день, всего на эти цели выделено почти 600 млн рублей. Позже правительство РФ выделило 480 млн рублей из резервного фонда на компенсацию расходов Краснодарскому краю.

"Жители Туапсинского района, оставшиеся без крыши над головой после прошлогодней октябрьской стихии, получают социальные выплаты на покупку нового жилья. Сегодня денежные сертификаты представители министерства ГО и ЧС Краснодарского края и глава муниципалитета Анатолий Русин вручили еще 21 семье подтопленцев. В феврале жилищные сертификаты-уведомления вручили первым 17 семьям, в настоящее время документы подготовлены еще для 12 семей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что по сертификатам семьи смогут приобрести квартиры или дома в Туапсинском и Апшеронском районах на Кубани или в Сочи. Стоимость такого жилья должна складываться из расчета 41,3 тыс. рублей за кв. м, минимальная площадь не может быть меньше 33 кв. м, максимальная - не более 80 кв. м.

В Краснодарском крае в результате ливней в октябре было подтоплено около 30 населенных пунктов, из-за повреждения автодорог и железнодорожных путей прерывалось транспортное сообщение, было подтоплено более 2,5 тыс. домовладений, в которых проживают более 7,3 тыс. человек. Пострадали порядка 700 человек, более 100 из них - дети, погибли шесть человек.