Тото Кутуньо не получал уведомления о запрете на въезд на Украину

РИМ, 15 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянский исполнитель Тото Кутуньо, который должен выступить в Киеве 23 марта, не получал уведомления об отмене концерта или запрете на въезд на Украину. Об этом корреспонденту ТАСС сказал официальный представитель певца.

Ранее агентство ANSA распространило информацию, что с соответствующим запросом обратилась в Службу безопасности Украины (СБУ) группа украинских депутатов, обвиняющих Кутуньо в "пророссийских позициях".

"Мы никаких официальных уведомлений не получали, - сказал представитель Кутуньо. - Мы узнаем все сейчас из СМИ. У нас в Киеве запланирован концерт на 23 марта во дворце "Украина". Запланировано большое шоу с участием оркестра из 60 человек, это проект "побратимства" нашей музыкальной группы и украинских музыкантов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что украинские организаторы тоже не сообщали об отмене выступления. "Будем смотреть, что будет дальше", - добавил представитель Кутуньо. Он пояснил, что в случае невозможности проведения концерта не по вине артиста, организаторы должны будут выплатить большую неустойку. Собеседник также предположил, что все подобные инициативы с украинской стороны "играют только в пользу [президента РФ Владимира] Путина, укрепляя его авторитет".

75-летний ветеран итальянской эстрады часто выступает в России, а также в странах бывших республик Советского Союза, где пользуется большой популярностью. Кутуньо несколько лет назад сотрудничал с Государственным ансамблем песни и пляски имени Александрова и выступал с ним вместе на одном из фестивалей в Сан-Ремо.

Ранее министерство культуры Украины на основании обращения СБУ внесло другого популярного итальянского певца Аль Бано в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности. В черном списке Украины уже числятся 147 деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну. В основном, это российские деятели искусств, такие как Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, скульптор Зураб Церетели. Из итальянцев в него ранее попал актер и режиссер Микеле Плачидо, прославившийся ролью комиссара Катани в сериале "Спрут".