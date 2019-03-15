Глава Службы госбезопасности считает, что День Победы раскалывает латвийское общество

РИГА, 15 марта. /ТАСС/. Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии Нормундс Межвиетс считает, что празднование Дня Победы в республике раскалывает латвийское общество.

"9 мая - это дата, которая очень существенно раскалывает латвийское общество", - сказал он в пятницу в эфире местного телеканала LNT. "Каждый год в этот день проходят различные мероприятия, и это дата, которая очень поляризирует латвийское общество. Это дата, когда большая часть общества придерживается одного мнения, а другая часть латвийского общества - диаметрально противоположного мнения. В результате эта дата также является возможностью для столкновений различных мнений", - отметил Межвиетс.

По его словам, СГБ пока не обладает сведениями о возможных провокациях в День Победы в Латвии. "Как и в предыдущие годы, в этом году 9 мая в Риге будут организованы памятные мероприятия. Возможно, такие мероприятия будут организованы и в латвийских регионах. На данный момент имеющаяся в нашем распоряжении информация не свидетельствует о том, что во время этих мероприятий могут быть какие-то провокации или какая-то угроза национальной безопасности", - указал он.

Более масштабные мероприятия по случаю Дня Победы в Латвии ожидаются в следующем году, подчеркнул глава СГБ. "Стоит учитывать, что в следующем году исполняется 75 лет со дня окончания Второй мировой войны, и имеющаяся в нашем распоряжении информация свидетельствует о том, что ответственные учреждения и негосударственные организации России уже в этом году начали подготовку к празднованию в будущем году, организацию памятных мероприятий. Поэтому этот год условно станет разогревом перед 2020 годом", - считает он.

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители страны, которые составляют около 40% населения республики, именно в этот день празднуют День Победы. Каждый год в Риге у памятника Советским воинам-освободителям собираются сотни тысяч человек, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов.

Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать. В конце прошлой недели очередная общественная инициатива по демонтажу этого монумента собрала более 10 тыс. подписей жителей страны и должна быть теперь рассмотрена в Сейме. Хотя в 2016 году законодательный орган уже отклонил аналогичную петицию ввиду того, что заключенный ранее с Россией договор предусматривает взаимное сохранение мемориалов и мест массовых захоронений, автор новой инициативы предлагает снести памятник, игнорируя это соглашение.