Патриарх Кирилл: подвиг мучеников должен быть примером для современных верующих

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Современные верующие не должны забывать подвига христианских мучеников, которые сохранили свою веру, несмотря на жестокие гонения, сказал в пятницу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе литургии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

"Мученические подвиги - это то, что обнажает саму суть христианства, потому что отдать жизнь за Христа может только тот, кто Христом живет. <…> Подвиг мучеников для нас всегда должен оставаться путеводной звездой и огромным примером того, как нужно сохранять верность Христу в любых обстоятельствах, даже когда окружающие не понимают и не разделяют твоих устремлений", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что сохранение веры даже в современных условиях требует от верующих духовных и физических сил, чтобы не поддаваться соблазнам и искушениям повседневной жизни.

"К счастью, сегодня нас никто не призывает к мученичеству, страданию, но само исповедование Христа в любую эпоху, особенно в наши дни, требует мужества, верности, духовной силы. Если в древности сила требовалась, чтобы преодолеть физические истязания, сегодня эта сила требуется для того, чтобы преодолеть множество искушений и соблазнов, которые предлагают нам иной путь жизни, путь широкий и легкий, наполненный удовольствиями и удовлетворениями страстей", - подчеркнул патриарх Кирилл.

"Чтобы в нынешнее время оставаться верным Христу, нужно не меньше сил, бодрствования, и жить в соответствии с его законами вопреки всему тому, что присутствует в современной жизни", - добавил он.