Тело Малашенко доставят в Москву из Испании 16 марта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Тело одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко доставят в Москву 16 марта, похороны состоятся 18 марта на Троекуровском кладбище. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Завтра гроб с телом Игоря Малашенко рейсом "Аэрофлота" из Малаги будет доставлен в Москву. Прощание и похороны - в понедельник на Троекуровском кладбище", - сказал он.

О смерти Малашенко в Испании стало известно 25 февраля, об этом сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. В суде Андалусии заявляли, что, согласно предварительному отчету о вскрытии, признаков насильственной смерти нет, предполагается суицид.

Малашенко окончил философский факультет МГУ, затем работал в Институте США и Канады Академии наук СССР. С 1992 года он являлся гендиректором телерадиокомпании "Останкино", а с 1993 по 1997 год занимал пост генерального директора НТВ. С 2000 года Малашенко переехал на постоянное место жительства в США, часто бывал в Испании.