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Турчак заявил, что уровень подготовки финалистов "Лидеров России" вырос за год

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" отметил, что общение со многими участниками финала будет продолжено "вне зависимости от места, которое они займут по итогам испытаний"

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Уровень компетенции финалистов второго конкурса управленцев "Лидеры России" повысился по сравнению с прошлым годом. Такое мнение высказал в пятницу журналистам секретарь генсовета партии "Единая Россия", наставник конкурса Андрей Турчак после общения с финалистами в Сочи.

"Могу дать свою оценку, что участники финала очень подготовленные. Я сравниваю с прошлым годом - уровень компетенции, профессиональной подготовки повысился", - сказал Турчак. Он отметил, что в ходе сессии с финалистами он предложил им решить задачу, связанную с возможностями повышения электоральной активности политической партии.

"Мы продолжим общение со многими финалистами в Москве вне зависимости от места, которое они займут по итогам испытаний. Для нас очень важно участие в этом конкурсе, потому что перед нами стоит задача кадрового обновления и поиска новых лиц партии", - подчеркнул глава генсовета единороссов.

Он также добавил, что после предыдущего конкурса 15 финалистов пришли на работу в различные органы партии, в том числе в исполком "Единой России".

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Турчак, Андрей АнатольевичРоссия
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