Турчак заявил, что уровень подготовки финалистов "Лидеров России" вырос за год

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Уровень компетенции финалистов второго конкурса управленцев "Лидеры России" повысился по сравнению с прошлым годом. Такое мнение высказал в пятницу журналистам секретарь генсовета партии "Единая Россия", наставник конкурса Андрей Турчак после общения с финалистами в Сочи.

"Могу дать свою оценку, что участники финала очень подготовленные. Я сравниваю с прошлым годом - уровень компетенции, профессиональной подготовки повысился", - сказал Турчак. Он отметил, что в ходе сессии с финалистами он предложил им решить задачу, связанную с возможностями повышения электоральной активности политической партии.

"Мы продолжим общение со многими финалистами в Москве вне зависимости от места, которое они займут по итогам испытаний. Для нас очень важно участие в этом конкурсе, потому что перед нами стоит задача кадрового обновления и поиска новых лиц партии", - подчеркнул глава генсовета единороссов.

Он также добавил, что после предыдущего конкурса 15 финалистов пришли на работу в различные органы партии, в том числе в исполком "Единой России".