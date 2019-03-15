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Путин поддержал включение новой детской больницы Волгоградской области в госпрограмму

Глава региона Андрей Бочаров отметил, что проектирование многофункционального детского оздоровительного комплекса начнется уже в 2019 году

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал включение строительства детской больницы в Волгоградской области в профильную госпрограмму. Об этом он сообщил на встрече с главой региона Андреем Бочаровым.

"Хорошо", - сказал глава государства в ответ на соответствующую просьбу губернатора. Бочаров доложил, что проектирование многофункционального многоуровневого современного детского оздоровительного комплекса в регионе начнется уже в этом году. Он заверил, что в случае включения этого объекта в профильную госпрограмму с 2022 года область полностью выполнит свои обязательства по софинансированию и проектированию, а также непосредственно по строительству.

Бочаров отметил, что в регионе действует восемь специализированных и общих лечебных заведений, которые оказывают медицинскую помощь детям. При этом ряд из них уже устарели, в частности, инфекционная больница находится в здании 1956 года постройки.

"К сожалению, единый, общий комплекс за весь период в Волгоградской области не был создан, - констатировал глава региона. - Мы считаем, что такой комплекс крайне необходим для Волгоградской области, учитывая ее особенности, протяженность. И создание такого координирующего центра, который мы здесь определили, крайне необходимо для оказания помощи детскому населению".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская область
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