Тамбовская область признана самым чистым регионом РФ

ТАСС, 15 марта. Тамбовская область и Алтайский край стали лидерами рейтинга самых чистых регионов России по итогам прошедшей зимы, сообщает общественная организация "Зеленый патруль", составившая Национальный экологический рейтинг регионов РФ.

"По итогам прошедшей зимы <...> десятка лидеров выглядит следующим образом: 1. Тамбовская область; 2. Алтайский край; 3. Республика Алтай; 4. Белгородская область; 5. Москва; 6. Курская область; 7. Мурманская область; 8. Магаданская область; 9. Республика Коми; 10.Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Самыми грязными регионами РФ, по данным организации, стали Брянская область, Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Красноярский край, Московская область, а также Нижегородская, Оренбургская, Иркутская, Челябинская, Свердловская области.

"Зеленый патруль" - общественная организация, занимающаяся составлением эко-рейтингов, разработкой природоохранных программ и мероприятий.